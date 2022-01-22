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Митрополит УПЦ напомнил о необходимости фильтрации информационного потока

22.01.2022 / 13:55
Митрополит УПЦ напомнил о необходимости фильтрации информационного потока
Источник: Центр информации УПЦ
В наших силах не пускать в ум и сердце то, что может причинить духовный вред, то, что нарушает единство с Богом, что вносит в душу смуту и соблазн

Если удастся поставить внутреннюю перегородку между нашим «я» и миром, и пускать через неё только «аккредитированные» помыслы, то сможем обрести спасительное уединение в собственном сердце.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Святой Иоанн Предтеча последний пророк Ветхого Завета и первый апостол Нового. Контрастно и ярко выглядит его личность на фоне обрядового благочестия и лицемерного «богопочитания» иудейской элиты. Уйдя в пустыню, отделив себя духовно и физически от падшего мира, святой Иоанн стал «большим из всех, рождённых женами» (Мф. 11:11)», — написал архиерей.

Митрополит Лука напомнил, что слово «святой» означает «отделённый» от всего и посвящённый для служения Богу. «Это призвание каждого христианина. Уметь отделить себя от мира для того, чтобы всецело предать свою душу Богу - цель христианской жизни», — отметил он.

Хотя, конечно, сегодня верующие не могут уйти в пустыню и «жить в полной изоляции, уединении, безмолвии и молитве», «но в наших силах не пускать в ум и сердце то, что может причинить духовный вред, то, что нарушает единство с Богом, что вносит в душу смуту и соблазн», подчеркнул иерарх УПЦ.

«Если будем внимательны к себе, то увидим, как легко любая новость, какой-то слух, чьё-то грубое слово нарушает и возмущает наш внутренний мир. Если удастся поставить внутреннюю перегородку между нашим «я» и миром, в котором живём, и пускать через неё только «аккредитированные» нами помыслы, то сможем обрести спасительное уединение в собственном сердце и стать святыми, отделив себя от всего того, то мешает Богу жить в душе», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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