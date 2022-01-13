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В РПЦ назвали Предстоятеля УПЦ самым авторитетным религиозным лидером Украины

13.01.2022 / 15:30
В РПЦ назвали Предстоятеля УПЦ самым авторитетным религиозным лидером Украины
Все должно решаться исключительно каноническим способом, а не так, как это делает Константинопольский патриархат

Митрополит Онуфрий является самым авторитетным религиозным лидером Украины.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщают «Аргументы и Факты».

«Люди по-прежнему ходят в каноническую Украинскую Православную Церковь, представителем которой является Блаженнейший Митрополит Онуфрий - самый авторитетный религиозный лидер Украины. К раскольникам перебежал лишь 1% верующих, но и из этого малого числа на многих было оказано серьезное давление, вплоть до угроз лишения жизни», - отметил Владимир Легойда.

По его словам, в РПЦ надеются, что в Украину должен прийти мир.

«На многострадальную землю Украины придет долгожданный мир, в том числе благодаря уврачеванию раскола. Но все должно решаться исключительно каноническим способом, а не так, как это делает Константинопольский патриархат», - уверен Владимир Легойда.

 

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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