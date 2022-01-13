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На Тернопольщине активисты ПЦУ выселяют из церковного дома вдову священника УПЦ

13.01.2022 / 15:11
На Тернопольщине активисты ПЦУ выселяют из церковного дома вдову священника УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
С 10 января активисты ПЦУ начали угрожать 61-летней матушке Елене и даже пошли к главе местной ОТГ с требованием отдать им дом и выселить семью почившего настоятеля

В Тернопольской области активисты ПЦУ, захватившие храм Украинской Православной Церкви в селе Брыков, выселяют из церковного дома вдову священника Виктора Омельчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, через день после внезапной смерти священника, активисты угрожают вдове выселением.

По словам верующих, отец Виктор служил в селе с 1992 года и почти 30 лет прожил с матушкой Еленой и детьми в церковном доме. После захвата храма рейдеры угрожали отцу Виктору и его семье, вламывались в дом с требованием отдать его ПЦУ. Но так как законных оснований у них не было, жилье удалось отстоять.

8 января 2022 года протоиерей Виктор Омельчук отошел ко Господу из-за осложнений, вызванных COVID-19. Отпевание почившего клирика возглавил правящий архиерей митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

И уже с 10 января активисты ПЦУ начали угрожать 61-летней матушке Елене и даже пошли к главе местной ОТГ с требованием отдать им дом и выселить семью почившего настоятеля.

Как рассказали прихожане, пойти матушке попросту некуда, поэтому верующие УПЦ в Брыкове будут отстаивать ее законное право жить в церковном доме и никогда не оставят вдову без поддержки.

Деревянную церковь в селе Брыков построили усилиями прихожан еще в 1800 году. В феврале 2019 года рейдеры ПЦУ забрали храм у верующих УПЦ. Однако религиозная община продолжила свое служение Богу в доме настоятеля, протоиерея Виктора Омельчука. И уже в конце 2020 года митрополит Сергий освятил новый храм для общины УПЦ в Брыкове.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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