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Предстоятель УПЦ призвал всегда творить добро

03.01.2022 / 16:45
Предстоятель УПЦ призвал всегда творить добро
Источник: Центр информации УПЦ
Иногда трудно молиться, поститься, каяться, идти в храм, но нужно себя заставлять

Настоящий человек делает не то, что заблагорассудится, а то, что нужно.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий во время проповеди.

Митрополит Онуфрий объяснил верующим важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Архипастырь рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в Его родословной не только праведники.

Спаситель не стеснялся того, что «в Крови Его есть кровь грешников, потому что Он пришёл на землю для того, чтобы укрепить в вере праведников, а грешников очистить и спасти», отметил Блаженнейший.

«Потому нужно на земле стремиться жить праведно. Ведь мы также являемся теми, «кто пожинает дарованные Богом плоды спасения».
Чтобы полученная благодать принесла душе хорошие плоды, нужно обрабатывать душу, как поле. Человек возделывает поле, чтобы засеянное зерно принесло хороший урожай. Наш душевный труд, который нужно выполнять, - это молитва, покаяние, посещение храма Божия, добрые дела, терпение и другие добродетели. Этими добродетелями удобряем своё душевное поле, и оно приносит добрые спасительные плоды», — сказал Предстоятель.

Как он отметил, иногда трудно молиться, поститься, каяться, идти в храм, но нужно себя заставлять. «Потому что человек отличается от других творений как раз тем, что делает не то, что заблагорассудится, а то, что нужно», - добавил архипастырь.

«Животные делают то, что хотят. Животное хочет есть - идёт и ест, хочет пить — идёт и пьёт. А человек в первую очередь делает то, что нужно. Он хочет съесть что-то определённое сейчас, но не может, потому что пост, хочет отдохнуть в воскресенье, а заставляет себя идти в храм, он не хочет простить ближнего, а заставляет себя и говорит: «Прости меня ради Христа!». Кто делает то, что нужно, а не то, что хочется, - настоящий человек», - пояснил Блаженнейший.

В завершение Митрополит Онуфрий призвал верующих всегда быть людьми и делать то, что нужно. «А нужно - творить заповеди Божьи, спасительные для нас», - заключил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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