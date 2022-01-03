В столице волонтеры УПЦ обустроили пункт обогрева и накормили бездомных на Новый год

В Киеве при поддержке Украинской Православной Церкви организован пункт обогрева для бездомных и нуждающихся около Южного железнодорожного вокзала.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в специальном тенте-палатке имеют возможность согреться, поесть и получить первую медицинскую помощь все нуждающиеся.

«Очень важно, что все может быть в одном месте: пункт обогрева и медицинская помощь. Люди с обморожениями, ранами. Бездомным очень необходимо тепло. Мы оказываем им и медицинскую помощь, и кормим», - поделилась Валентина, сестра милосердия сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.

Пункт обогрева рассчитан на 70 человек, но из-за холодов в нем ночуют до 100 человек.

Православные волонтеры организовали ночные дежурства, раздают горячую пищу и чай.

Благотворительная инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям Украинской Православной Церкви, Соломенской районной администрации, православных волонтеров, сестричества в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.

«Нужно брать пример, как волонтеры и религиозные организации работают с бездомными…Благодаря волонтерским религиозным организациям вторую неделю удается обогревать бездомных. В этом году закупили палатку, генератор. Температура была –7, –10 °C. В таких условиях выжить на улице нереально. Дежурят и работники соцслужб, и большая роль волонтеров, закрывающих вопросы питания, обогрева бездомных. Пункт обогрева обогревает тело, а волонтерские организации - душу. Спасибо им за поддержку. Важно, чтобы социальная политика города Киева была ориентирована на бездомных», - отметил народный депутат Роман Грищук.

Глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян призвал всех желающих присоединяться к помощи бездомным.

«Пункт обогрева – один из важнейших моментов для спасения жизни людей. Мы благодарны всем тем, кто принял участие в открытии этого пункта. Надеемся на то, что будет отклик среди православных людей, которые хотят явить свою веру в добром деле. Нужны люди, которые могут приезжать и помогать, хотя бы раз в неделю, час в день», - сказал отец Сергий.

Священник подчеркнул, что Украинская Православная Церковь поддерживает нуждающихся и бездомных. В Киеве в 17 храмах раздают горячие обеды для бездомных и малоимущих.

«Здесь на вокзале, ежедневно получают горячую пищу 200-300 человек. В Новый год для бездомных мы приготовили не простой ужин, а новогодний, с салатом «Оливье», чтобы немного порадовать этих людей. Любой человек хочет тепла, радости, любви. Надеюсь, эту любовь им могут дать наши верующие», - подытожил протоиерей Сергий Экшиян.

Присоединиться к православным волонтерам и помочь бездомным можно здесь.

При подготовке материала использовано видео YouTube-канала «Перший Козацький»