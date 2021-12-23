Шмыгаль рассказал, когда заработает Единый госреестр ветеранов войны

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"Готовимся к запуску Единого государственного реестра ветеранов войны. Сегодня было принято решение, которое позволит наполнять реестр более комплексной информацией об услугах ветеранам. Теперь он будет содержать данные об использованных и возможных льготах каждому ветерану войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, на данный момент происходит бета-тестирование реестра, и в ближайшее время он должен заработать.

"Это еще один важный шаг в направлении диджитализации, который позволит ввести удобные услуги для украинских защитников", - подчеркнул премьер.