Синоптики предупреждают о сильной опасности схода лавин в Карпатах

Как сообщает Укргидрометцентр, в Ивано-Франковской горе 24 декабря ожидают значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.

В высокогорье Закарпатья значительный уровень снежных лавин сохранится 24 и 25 декабря.

Синоптики объяснили, что снежные лавины возможны из-за прогнозируемых снегопадов и вьюги в эти дни.