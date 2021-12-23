Войти | Зарегистрироваться
20:49

четверг,
23 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ поддержала позицию ВСЦиРО о защите семьи от домашнего насилия

23.12.2021 / 15:59
УПЦ поддержала позицию ВСЦиРО о защите семьи от домашнего насилия
Источник: Центр информации УПЦ
Совет Церквей призвал к своевременной реакции общества на семейное насилие

Украинская Православная Церковь поддержала Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в борьбе с домашним насилием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vrciro.org.ua, Совет Церквей выпустил коллективное обращение в защиту семей от домашнего насилия.

От Украинской Православной Церкви участие в записи обращения принял митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, глава Синодального отдела по делам семьи.

«В Украине существует проблема домашнего насилия, которая касается как светских, так и верующих семей. Насилие – это не только побои, но и унижение, пассивная агрессия, финансовые ограничения, сексуальные притязания и другие формы пренебрежения к достоинству человека.

Такое поведение не имеет ничего общего с семьей и браком, задуманным Богом, ведь в основе семейных отношений должна быть любовь, взаимоуважение, доверие и принятие для каждого члена семьи», - отмечается в заявлении.

Совет Церквей призвал к своевременной реакции общества на семейное насилие.

«Молчание только усугубляет ситуацию. Грех насилия теряет силу, когда освещается и признается. Зло нужно называть злом. Без этого невозможно покаяние и лечение отношений. Пострадавшие от домашнего насилия могут смело обращаться за помощью к своему священнику или религиозной общине, родственникам или друзьям, или в полицию. Своевременная реакция на домашнее насилие – это не атака на семью, а способ минимизировать негативные последствия для обоих супругов, а также для их детей», - подчеркнули религиозные лидеры.

Церкви и религиозные организации заявили о готовности помогать жертвам домашнего насилия.

«Церкви и религиозные организации готовы протянуть руку помощи каждой семье, страдающей от этой беды: как пострадавшим от насилия, так и совершающим. В наших общинах, в том числе религиозных, должна формироваться здоровая культура невосприятия поведения, попирающего Богом данное достоинство человека, его ценность и уникальность. Мы хотим сделать все для того, чтобы наши семьи, наши церковные общины были оазисами любви. А любовь будет лучшим предотвращением распространения насилия в современном мире», - подытожили в Совете Церквей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.