В УПЦ рассказали о значении таинства Миропомазания

Во время таинства Миропомазания человек получает Святого Духа как дар.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«Часто всё чинопоследование, которое называем «крещением», для нас сливается в один процесс. По сути так и есть. Но все-таки этот процесс имеет в себе два центра, которые нужно четко осознавать и знать. Первый центр - это непосредственно таинство Крещения. Второй центр - следующее за ним уже другое таинство - таинство Миропомазания», - отметил священник.

Отец Андрей подчеркнул, что суть таинства Миропомазания состоит в том, что крещаемый получает Святого Духа как дар.

Он приводит определение таинству Миропомазания из катехизиса святителя Филарета (Дроздова): «Миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании частей тела освящённым миром, во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, взращивающие и укрепляющие в духовной жизни».

«Церковная история говорит о том, что в начале благодатные дары Святого Духа преподавались через возложение рук святых апостолов на людей, но уже в апостольское время благодать Святого Духа передавалась верующим через миропомазание», - пояснил отец Андрей.

Священник отметил, что таинство Крещения и таинство Миропомазания неразрывно связаны друг с другом.

«В таинстве Крещения уничтожается первородный грех человека, восстанавливается его первозданная райская целостность. Он становится членом Церкви. И жизнь духовная начинается с того, что человеку дается главнейший от Бога дар – дар Святого Духа. И в этот очищенный и освященный храм, которым стал человек после таинства Крещения, входит Сам Бог в таинстве Миропомазания и поселяется в нем», - заключил священник Андрей Чиженко.