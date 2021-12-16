Войти | Зарегистрироваться
14:11

четверг,
16 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ напомнил об истинном смысле праздника святого Николая

16.12.2021 / 13:45
Митрополит УПЦ напомнил об истинном смысле праздника святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Из святителя Николая делают такой же коммерческий бренд, каким является и «святой Валентин»

Коммерциализация образа святителя Николая Чудотворца в современной популярной культуре свидетельствует об утрате веры христианами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Удивляешься, как мы всё можем осквернить и опошлить. Оскверняется подвиг святого, которого Церковь называет "правилом веры и образом кротости, воздержания учителем". Его внешний вид опошляют образом ряженого старичка. Очередное кощунство на святителя Николая набирает свои обороты ближе к празднику. Вместе с «подарочками от Николайчика» сегодня входят в моду «приемные святого Николая». Само собой, что ни о праведной жизни и добрых делах святителя, ни о его борьбе с еретиками вы там не услышите. Вам предложат, цитирую: «концертную программу, посещение фотозоны, угощения в колыбе, ярмарку сувениров, лесную прогулку», т.е. речь идет о банальном зарабатывании денег под брендом «святого Николая», но ни слова о сути святости, подвиге святого, как ему подражать в своей жизни», - отметил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что из святителя Николая делают такой же коммерческий бренд, каким является и «святой Валентин».

«Такие процессы происходят во всем мире и свидетельствуют о том, что многие современные христиане утратили соль веры и превратились в банальных язычников, желающих жить только в соответствии с инстинктами», - считает архиерей.

Владыка привел пример одной из «резиденций святого Николая», где в качестве помощников главы резиденции будут выступать «веселый ангелочек и чертенок, которые помогут участникам есть вареники из длинных ложек, ходить пьяными по колоде».

Также митрополит Лука напомнил о ситуации в Италии, когда епископ Сицилии стал говорить о Санта Клаусе, что на самом деле это искаженный образ святителя Николая, созданный компанией Кока-Кола в качестве идола для общества потребителей, это вызвало волну общественного возмущения и извинения со стороны епархии.

Владыка призвал почтить память святителя Николая молитвой и добрыми делами.

 «Если так любите святого, желаете быть похожими на него - придите на службу, помолитесь ему, старайтесь подражать в стойкости в вере, которую вытеснили на задворки своей жизни, творите добрые дела в тайне, помогая нуждающимся, но не зарабатывая на этом», - заключил митрополит Лука.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святитель Николай
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
15 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.