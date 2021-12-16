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В Минцифре постараются сэкономить на переписи населения

16.12.2021 / 13:49
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров BBC News. Украина рассказал, как будет происходить перепись населения.

По его словам, начальный этап - это верификация данных во всех базовых реестрах, что позволит понять сколько людей в стране.

Второй этап, как отметил Федоров, - это онлайн-раунд. У каждого гражданина будет возможность зарегистрироваться на портале.

"Информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, вы сможете ее добавить", - рассказал министр.

По его словам, третий этап – это когда переписчики оффлайн коммуницируют и ходят по домам.

"Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализироваться, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда", - отметил Федоров.

По его словам, таким образом перепись будет стоить "в разы меньше", чем планировали потратить, то есть меньше 6 миллиардов гривен.

Федоров рассказал, что перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, чтобы результаты были максимально качественными и их признали.

От отметил, что, что качественную перепись можно провести уже в 2023 году, и это можно сделать через полгода.

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