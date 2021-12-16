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В Украине можно будет подавать заявления в полицию онлайн

16.12.2021 / 13:44
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел работает над тем, чтобы украинцы могли подавать заявление в полицию в онлайн-режиме через "Дию".

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью ВВС.

"Когда появился новый министр внутренних дел, мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - рассказал Федоров.

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