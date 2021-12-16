В Украине можно будет подавать заявления в полицию онлайн

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью ВВС.

"Когда появился новый министр внутренних дел, мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, - это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", - рассказал Федоров.