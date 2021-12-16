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На следующей неделе в Украину придут сильные морозы

16.12.2021 / 13:30
В ближайшие дни в Украине прогнозируется хмурую погоду с мокрым снегом, а с 21 декабря в страну придет похолодание.

Синоптикя Наталия Диденко пишет, что пятница в Украине будет с осадками – периодически мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем. 

Ветер прогнозируют северный, северо-западный, умеренный, в западных областях – до штормового.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве 17 декабря, по словам синоптика, будет пролетать мокрый снег или сядет толстой шапкой плотная влажная облачность.

Столбики термометров будут крутиться около 0-3 градусов тепла.

Синоптик также сообщила, что с 21 декабря в Украине прорвется холодный арктический воздух с морозами.

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