Гогилашвили влип в очередной скандал: найдены его связи с создателем конвертационных центов

Напомним, Александра Гогилашвили на днях уволили из МВД после скандала с пререканиями и оскорблениями подчиненных на блокпосту в Донецкой области. После скандальных видео начали всплывать интересные моменты его биографии, пишет "УП".

Александр Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского – Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В особняк на 350 квадратов в Хотове, под Киевом, каждое утро съезжаются автомобили Службы безопасности Украины и спецподразделения СБУ "Альфа", машины с "номерами прикрытия" – в частности, Volvo и внедорожник Nissan.

У особняка усилены меры безопасности: перед выездом Volvo территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.

Журналисты фиксировали кортежи с "номерами прикрытия" и возле дома в Хотове, и на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове в Киеве.

По словам Буданова, особняк арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.

В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у человека, который не является собственницей недвижимости, а просто работает риэлтором.

Реальная владелица особняка, согласно информации из государственного реестра недвижимости, – Диана Стрелковская: бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

В частности, в октябре журналисты "РБК-Украина" заявили, что получили данные о компаниях, которые "наконвертировали" за несколько месяцев под 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Вячеслава Стрелковского.