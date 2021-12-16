Епископ УПЦ рассказал о последствиях Объединительного собора и создания ПЦУ

«Объединительный собор», по итогам которого была создана ПЦУ, никого не объединил, а привел к еще большему усугублению раскола в Православии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«На самом деле этот "собор" никого не объединил. И речь идет не только о народе Украины, но и о "ветвях украинского православия". До сих пор внутри ПЦУ существуют параллельные епархии, возглавляемые выходцами из УПЦ КП и УАПЦ, периодически появляются разнообразные конфликты внутри этой структуры, но самое главное то, что мы почти ежедневно наблюдаем ненависть и злобу со стороны ее представителей по отношению к верующим нашей Церкви», - отметил епископ Виктор.

Владыка привел в пример последние случаи агрессии ПЦУ в отношении верующих УПЦ. 15 декабря активисты ПЦУ с помощью полицейских срезали замки на храме УПЦ села Гвардейское в Хмельницкой епархии, а 14 декабря верующие села Снитков в Могилев-Подольской епархии собрались в своем храме, чтобы защитить его от церковных рейдеров.

Архиерей подчеркнул, что в случае настоящего объединения Церквей не происходили бы захваты храмов в Украине.

«Ведь если бы объединение действительно произошло, и украинские раскольники действительно получили канонический статус (как они сами считают), то зачем тогда силой захватывать храмы в другой канонической Церкви? Зачем тогда проявлять по отношению к верующим УПЦ непонятную ярую злобу, унижать их и угрожать им?» - написал епископ Виктор.

По мнению владыки, никакого объединения не произошло, а ПЦУ создана посредством соединения исключительно двух неканонических структур - УПЦ КП и УАПЦ.

«Ни Украинская Православная Церковь, ни верующий православный народ Украины не участвовали в этом объединении. И не потому, что не хотели единства, а потому, что уже давно едины во Христе и Его Святой Церкви. А всем, кто до сих пор дышит злобой и ненавистью, следует пожелать только одного – читать Евангелие, иначе стать настоящими христианами очень трудно», - подытожил архиерей.