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Митрополит УПЦ объяснил, что поможет воспитать детей счастливыми

10.12.2021 / 15:20
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет воспитать детей счастливыми
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит напомнил случаи подростковой и детской преступности и объяснил, что причиной таких действий зачастую является неправильное воспитание

Счастливое будущее подрастающего поколения невозможно без духовной поддержки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Родители хотят своим детям дать счастливое будущее. Большинство из них видит его как сытую, комфортную жизнь, без болезней, проблем и забот. Но мало кто из них понимает, что счастье — это прежде всего состояние души, а не размер кошелька. Святитель Иоанн Златоуст называл тех, кто не заботится о духовном воспитании своих детей, детоубийцами. Пока родители копят наследство для своих чад, в юных душах всё сильнее и сильнее разжигается адское пламя, и, судя по росту подростковой преступности, жить они будут не в "светлом будущем", а в "волчьей стае" таких же, как и они, агрессивных людей», - подчеркнул владыка Лука.

Митрополит напомнил случаи подростковой и детской преступности и объяснил, что причиной таких действий зачастую является неправильное воспитание.

«Церковь тоже готовит молодежь для жизни в светлом будущем. И Она знает – если удалить из души грех, то светлым станет уже настоящее. Пока родители делают из своих детей идолов, которым приносят себя в жертву, они закапывают их души в ад. Если же они начнут и свою жизнь, и жизнь своих детей посвящать Богу, то счастливое будущее не замедлит проявить себя уже в настоящем», - сказал архиерей.

Он призвал родителей начинать воспитание с самих себя, понимая, какую ответственность они несут за формирование личности ребенка.

«К преподобному Стилиану матери приводили своих детей не для того, чтобы они были здоровыми и успешными, а для того, чтобы росли добрыми и святыми. Последуем же и мы их примеру», - подытожил митрополит Лука.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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