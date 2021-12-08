В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку и накормила нуждающихся

В Полтаве Украинская Православная Церковь провела благотворительную ярмарку «Празднуй сердцем».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, ярмарку провели во дворе Святого-Серафимского храма.

Организаторами мероприятия стали волонтеры Православного центра «Благо», который действует при епархиальном отделе благотворительности и социального служения.

Средства, собранные на ярмарке, будут направлены на приобретение подарков на Рождественские праздники для детей, которые находятся в больничных и интернатных учреждениях Полтавы.

Также в епархии сообщили, что при храме храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии возобновлены благотворительные обеды.

Каждое воскресенье после богослужения в храме раздают горячие обеды для бездомных и нуждающихся.

Как сообщалось ранее, в Одессе при Свято-Пантелеимоновском мужском монастыре Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная ярмарка «Поделись своей добротой».