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Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу

05.12.2021 / 17:25
Священник УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Господь примирил весь мир и сделал так, что люди разного цвета кожи и взглядов объединились, благодаря Церкви и Причастию

Человек сам не в состоянии приблизиться к Богу, но Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел эту пропасть и теперь каждый может восстановить эту связь через Причастие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Очень хорошо понимаем, как падаем благодаря своим «добродетелям». Только совершили какой-то добрый поступок, а рядом – глупый помысел и гордыня. Мы сами не можем приблизиться к Богу. Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел пропасть, которая существует между нами и Творцом, и теперь каждый может через Причастие возобновить эту связь. Грех растворяется в безгрешности Бога, смертность и тленность растворяется в Его бессмертии и нетлении. Все покрывается Божьим величием и благодатью», – рассказал священник.

Отец Александр подчеркнул, что Господь примирил весь мир и сделал так, что люди разного цвета кожи и взглядов объединились, благодаря Церкви и Причастию.

«Ведь если у меня течет та же кровь, что у Богочеловека Иисуса, то я «свой» Господу. Если я причащаюсь Тела и Крови Христовой с верой в Его силу, в Его спасительный подвиг, то становлюсь «своим» Создателю. Если я буду жить по заповедям и каяться в грехах, покаяние каждый раз будет возвращать меня в объятия Творца, и я буду в тот же миг «усыновлен» Богом», – отметил протоиерей Александр Клименко и пожелал быть верными Господу Иисусу Христу.

Источник: Inpress.ua
упц, Бог
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