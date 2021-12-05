Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу на сумму 62 тыс грн

В Запорожье Украинская Православная Церковь передала региональному физиопульмонологическому клиническому лечебно-диагностическому центру медоборудование на сумму 62 тыс грн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой hramzp.ua, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал в больницу два кислородных концентратора.

По словам запорожских пульмонологов, одна из самых острых проблем в настоящее время - дефицит кислорода, причем эта проблема касается не только тех, кто лечится от коронавируса, но и тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Опасность состоит в том, что человек может чувствовать лишь одышку, которой не предаёт значение, а между тем, это свидетельствует о значительном поражении лёгких.

«Помощь таким людям должна оказываться немедленно ещё в домашних условиях. Для этого необходим кислородный концентратор, с помощью которого проводится необходимая оксигенотерапия. Незаменимым он остаётся и в условиях стационара», – отметили врачи.

«К сожалению, наряду с дефицитом кислорода, существует ещё одна, не менее острая проблема – дефицит доброты. Но решить её, увы, приобретением медицинского оборудования не получится», – добавил митрополит Лука.

По его словам, эту проблему не получится решить и проведением спонтанных акций милосердия.

«То, что сейчас происходит, нуждается в самом глубоком осмыслении. Общество нуждается в людях с активной гражданской позицией. Но её необходимо проявлять не на словах. Она демонстрируется не на баррикадах и улицах, а в осознанном участии в жизни общества, в её потребностях. В сознательных реальных действиях, направленных на оказание помощи всем, кто в ней нуждается. И в первую очередь больным», – отметил архиерей.