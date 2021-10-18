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Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя служить Богу и одновременно нарушать Его заповеди

18.10.2021 / 16:20
Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя служить Богу и одновременно нарушать Его заповеди
Источник: Центр информации УПЦ
Если просим у Бога не здоровья, а спасения своей души, то уже этим стяжаем благодать Духа Святого

Стремление к сокровищам земным, к роскоши, богатству, деньгам, комфорту отдаляет человека от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал во время проповеди.

«Святая Церковь призывает задуматься над стремлением современного человека совместить храм Божий и идолов. На первый взгляд, ни о какой совместимости не может быть и речи. Конечно, из истории Церкви известны случаи, когда в храм приносили идолов для поколения. Но не исторический аспект интересует, а духовный. Апостол Павел объясняет коринфянам, что каждый, поверивший в Христа, становится храмом Бога Живаго. Душа не способна впустить в себя ничего языческого, если в ней благоволит обитать Бог. Душа человека, воспринявшая Бога, в общении с Ним становится храмом Божьим. А чем становится душа через общение с идолами? Вряд ли её после этого даже приблизительно можно назвать храмом», - сказал владыка.

Архиерей константирует, что общество нравственно деградирует. «А всё потому, что душа современного человека перестаёт быть храмом Божьим. Чему сегодня поклоняется большинство людей? В первую очередь конечно мамоне. А ведь ещё Христос предупреждал, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть». Нельзя служить Богу и одновременно поклоняться идолам», - объяснил он.

В нынешнем мире, как заметил митрополит Лука, особенно молодому человеку тяжело противостоять желанию послужить идолам.

«Взять хотя бы такие популярные сегодня идолы, как успех, статус, карьера, здоровье. Кто-то скажет, что в этом нет ничего страшного. Конечно, в самом успехе, статусе, карьере, в здоровье нет ничего страшного. Опасность в том, что эти идолы требуют жертвоприношений. А жертвой может стать не только жизнь человека, но и его душа. Служение идолу ведёт к смерти души, служение же Богу – к жизни вечной», - отметил иерарх УПЦ.

Архиерей напомнил, что если просим у Бога не здоровья, а спасения своей души, то уже этим стяжаем благодать Духа Святого.

«Стремление к сокровищам земным, к роскоши, богатству, деньгам, комфорту отдаляет человека от Бога. Поскольку главной целью человека является спасение его души, то в первую очередь он должен посвятить себя этому. Служение же идолам, приобретение земных богатств приводит человека к гибели, потому что он, поглощенный стяжательством, алчностью и наживой, перестаёт заботиться о своей душе и думать о Боге», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Лука, Бог, Заповеди
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