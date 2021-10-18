Управделами УПЦ рассказал в чем секрет долголетия

Пятая заповедь, оставленная Самим Господом, гласит: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Много слышно споров, существует ли рецепт долголетия. Предлагаются различные методики омоложения, очищения, укрепления организма. Все эти методы, возможно, и помогают отчасти отдалить старость (больше психологически), но отнюдь не продлевают жизнь», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, жизнь дает Жизнедавец, и только Им обозначены сроки для каждого. «Поэтому и искать ответы нужно только в Его словах», - добавил архиерей и рассказал, в чем состоит секрет долголетия.

«Пятая заповедь, оставленная Самим Господом, гласит: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Почитание родителей, старших должно быть в принципе естественным для человека. Но, увы, все больше и больше современное общество отклоняется от этой заповеди.

Родители доживают свой век в одиночестве; о стариках не заботится ни государство, ни общество; молодежь не научена уважать труд и опыт старших, сострадать и помогать им; оставшиеся в живых ветераны - забыты и покинуты; преподаватели перестали быть авторитетом в школах, вузах, в моде нынче сомнительные блогеры и тиктокеры, именно они стали носителями «знаний и культуры»», - считает управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что без почитания родителей, старшего поколения человек не может состояться, развиться как личность.

«Ведь чтение книг, к примеру, это тоже в какой-то степени почитание старших. Поколения талантливых людей делятся своим опытом на страницах книг. И внимать их словам без должного внимания и уважения просто немыслимо. Как и немыслимо истинное почитание святых и перенятие их духовного опыта», - заключил владыка.