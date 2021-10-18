Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать для принятия верного решения

Третий псалом – это история преображения души, ее пробуждения. В нем весь спектр чувств псалмопевца: от сильнейшего волнения, отчаяния до полного умиротворения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом написан царем Давидом в сложнейший период его жизни – во время бегства от Авессалома. Вся трагичность ситуации в том, что Авессалом был родным сыном царя Давида и возглавил мятеж против своего отца, желая силой занять престол. Сын стал гонителем и предводителем врагов собственного отца. Царь не находит себе места и утешения ни среди людей, ни в полном уединении. Только мысль о Боге возвращает его к жизни. Псалмопевец вспоминает о Господе и бросается в своем несчастье к Его ногам», — сказал владыка.

Архиерей подчеркнул, что как бы ни были тяжелы обстоятельства жизни, нельзя отчаиваться.

«Отчаяние – признак того, что человек забыл о Боге, отступил от Него. Господь – наше прибежище во всех напастях, защита в житейских бурях и невзгодах, Свет в любой тьме. Нет у нас другой помощи, кроме Всесильного Бога», — отметил он.

Вера в Господа нашего Иисуса Христа – это победа жизни над смертью, напомнил управделами УПЦ.

«Через страх, боль и мучения к наивысшей сладости и вершине – Божией истине. Любовь, приобретенная в мучительном преображении души, делает непобедимыми. Мудрость Божия пребывает в любящем Господа сердце, становится путеводной звездой и помогает принимать правильные решения в любой жизненной ситуации», — подытожил митрополит Антоний.