На Николаевщине освятили новый храм УПЦ

На Николаевщине в селе Калиновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой voznesensk.church.ua, чин освящения совершил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий.
После освящения в храме была совершена Божественная литургия и благодарственный молебен.
Архиепископ Алексий поблагодарил всех, кто потрудился для создания храма, наградил ктитора Юрия Кормышкина орденом святителя Николая Чудотворца и архиерейской грамотой Людмилу Присяжнюк.
Глава Еланецкой администрации выразила благодарность архиерею и благовторителю за труды в возведении и открытии храма.
Как сообщалось ранее, на Буковине в селе Боянчук митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместо захваченного активистами ПЦУ.