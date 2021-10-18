На Николаевщине освятили новый храм УПЦ

На Николаевщине в селе Калиновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой voznesensk.church.ua, чин освящения совершил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия и благодарственный молебен.

Архиепископ Алексий поблагодарил всех, кто потрудился для создания храма, наградил ктитора Юрия Кормышкина орденом святителя Николая Чудотворца и архиерейской грамотой Людмилу Присяжнюк.

Глава Еланецкой администрации выразила благодарность архиерею и благовторителю за труды в возведении и открытии храма.

Как сообщалось ранее, на Буковине в селе Боянчук митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместо захваченного активистами ПЦУ.