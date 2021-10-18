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На Николаевщине освятили новый храм УПЦ

18.10.2021 / 15:35
На Николаевщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ Алексий поблагодарил всех, кто потрудился для создания храма.

На Николаевщине в селе Калиновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой voznesensk.church.ua, чин освящения совершил архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия и благодарственный молебен.

Архиепископ Алексий поблагодарил всех, кто потрудился для создания храма, наградил ктитора Юрия Кормышкина орденом святителя Николая Чудотворца и архиерейской грамотой Людмилу Присяжнюк.

Глава Еланецкой администрации выразила благодарность архиерею и благовторителю за труды в возведении и открытии храма.

Как сообщалось ранее, на Буковине в селе Боянчук митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместо захваченного активистами ПЦУ.

 

Источник: Inpress.ua
Николаевская область, УПЦ, новый храм
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