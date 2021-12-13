Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников

За друзей, единомышленников, руководителей, наставников, когда им нужна поддержка и помощь в сложных ситуациях, болезнях нужно читать 19 псалом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом 19 - это молитва народа о своем царе. Еврейский народ просит, чтобы Господь услышал Давида и помиловал его, даровал ему победу над врагами. В словах псалма видим абсолютную веру людей в то, что действия Давида верны и богоугодны», - сказал митрополит Антоний.

По словам владыки, «как Давид был воодушевлен молитвой своего народа, так и наша искренняя дружественная молитва может поддержать и вдохновить близких в трудную годину».

Основной мыслю псалма является то, что в любой ситуации нужно уповать не на свои силы, а на помощь Божию, подчеркнул архиерей.

«Израильтяне не надеятся на свои силы, а уповают на Бога, Который является главной и единственной защитой. Слова преданного царю народа полны уверенности в победе, оптимизма, жизнерадостности, хотя силы противника превышают их собственные во много раз. Вера воистину творит чудеса и преодолевает любые препятствия. Пусть неприятель хвалится своей пресловутой силой, оружием, выносливыми конями да прочными колесницами, нисколько не сомневаясь в грядущей победе. Израильтяне же будут хвалиться именем Господа и уповать на Него. Перед лицом Божьим самые могущественные армии терпели сокрушительные поражения, были посрамлены. А тот, кто с Господом, выстоит и будет так же прямо стоять до конца», - сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что псалом говорит не только о победе царя Давида над врагом, но и об окончательной победе добра над злом, жизни над смертью.