Войти | Зарегистрироваться
21:53

понедельник,
13 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников

13.12.2021 / 20:20
Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают за друзей и наставников
Источник: Центр информации УПЦ
Основной мыслю псалма является то, что в любой ситуации нужно уповать не на свои силы, а на помощь Божию

За друзей, единомышленников, руководителей, наставников, когда им нужна поддержка и помощь в сложных ситуациях, болезнях нужно читать 19 псалом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом 19 - это молитва народа о своем царе. Еврейский народ просит, чтобы Господь услышал Давида и помиловал его, даровал ему победу над врагами. В словах псалма видим абсолютную веру людей в то, что действия Давида верны и богоугодны», - сказал митрополит Антоний.

По словам владыки, «как Давид был воодушевлен молитвой своего народа, так и наша искренняя дружественная молитва может поддержать и вдохновить близких в трудную годину».

Основной мыслю псалма является то, что в любой ситуации нужно уповать не на свои силы, а на помощь Божию, подчеркнул архиерей.

«Израильтяне не надеятся на свои силы, а уповают на Бога, Который является главной и единственной защитой. Слова преданного царю народа полны уверенности в победе, оптимизма, жизнерадостности, хотя силы противника превышают их собственные во много раз. Вера воистину творит чудеса и преодолевает любые препятствия. Пусть неприятель хвалится своей пресловутой силой, оружием, выносливыми конями да прочными колесницами, нисколько не сомневаясь в грядущей победе. Израильтяне же будут хвалиться именем Господа и уповать на Него. Перед лицом Божьим самые могущественные армии терпели сокрушительные поражения, были посрамлены. А тот, кто с Господом, выстоит и будет так же прямо стоять до конца», - сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что псалом говорит не только о победе царя Давида над врагом, но и об окончательной победе добра над злом, жизни над смертью.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний, псалом
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.