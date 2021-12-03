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Ляшко порадовал тем, что из красной зоны скоро выйдет 9 областей

03.12.2021 / 17:42
Потенциально восемь-девять областей в Украине готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом Ляшко рассказал в кулуарах парламента 3 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина

"Касательно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал министр.

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