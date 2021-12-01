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Каждому украинскому учителю пообещали ноутбук

01.12.2021 / 17:50
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить всех украинских учителей новыми ноутбуками. Об этом он рассказал во время обращения к Раду в среду, 1 декабря.

Как Экономические Новости, по его словам, в этом году новые ПК получат свыше 60 тысяч педагогов. А к 2023 году ноутбук будет у каждого учителя, без исключения.

«Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен», — сказал Зеленский.

Ноутбуки будут закреплены за учебными кабинетами соответствующих школ и смогут быть использованы исключительно для организации обучения.

 

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