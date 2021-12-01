Каждому украинскому учителю пообещали ноутбук

Как Экономические Новости, по его словам, в этом году новые ПК получат свыше 60 тысяч педагогов. А к 2023 году ноутбук будет у каждого учителя, без исключения.

«Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен», — сказал Зеленский.

Ноутбуки будут закреплены за учебными кабинетами соответствующих школ и смогут быть использованы исключительно для организации обучения.