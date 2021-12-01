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Ляшко напугал, когда в Украине начнется новая волна коронавируса

01.12.2021 / 17:55
По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации. «Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы», — сказал Ляшко. 

Он говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января. «С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому», — отметил Ляшко

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