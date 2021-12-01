Ляшко напугал, когда в Украине начнется новая волна коронавируса

По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации. «Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы», — сказал Ляшко.

Он говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января. «С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому», — отметил Ляшко