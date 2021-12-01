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В НАТО напомнили, что воевать за Украину не собираются

01.12.2021 / 17:48
Несмотря на то, что Украина является ценным партнером НАТО, она может рассчитывать только на поддержку альянса. Но ей недоступны "гарантии безопасности и коллективная оборона", которыми пользуются члены блока.

Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге, передает РИА Новости.

"Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне", - сказал он.

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