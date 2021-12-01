В НАТО напомнили, что воевать за Украину не собираются

Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге, передает РИА Новости.

"Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне", - сказал он.