В Буковеле и Яремче придется предъявлять COVID-сертификат

Об этом говорится в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины.

В соответствующем документе указано, что проверку сертификатов, тестов или справок нужно будет проводить во время купли/обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах.

После прохождения проверки туристы должны будут получать специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться другими услугами и не предъявлять ковид-документы многократно.

Данные наклейки будут идентифицироваться при пользовании канатными дорогами, уличными ярмарками, развлекательными учреждениями развлечения, которые расположены на открытой местности.

Кроме того, администрация объектов хозяйствования на территории курортов должна обеспечить туристов достаточным запасом средства индивидуальной защиты (СИЗ), постоянным наличием жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец, а также обеспечить влажную уборку и централизованный сбор использованных СИЗ.

Помимо этого, сами туристы обязаны находится в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию представителей субъекта хозяйствования предъявлять ковид-документы.