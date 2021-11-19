Войти | Зарегистрироваться
13:59

пятница,
19 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Украине прикупили на 30 млн вакцин от несуществующей болезни

19.11.2021 / 12:30
Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура.

Как сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "УП", досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с представителями частного общества (биофабрика), занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура.

Дельцы завозили несертифицированные ветеринарные препараты на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

"Договор о закупке несертифицированной вакцины был подписан в октябре 2019 года, несмотря на то, что в апреле того же года Украина подтвердила свой статус страны, свободной от ящура без вакцинации как на национальном уровне, так и в вопросах осуществления международной торговли. Закупка незарегистрированной вакцины привела к убыткам почти в 30 миллионов гривен. А поскольку она так и не была использована, сейчас еще нужны дополнительные средства для ее утилизации".

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому предупредительному меру.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.