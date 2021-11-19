На Виннитчине активисты ПЦУ при содействии полиции не пустили верующих УПЦ в храм

В Винницкой области активисты ПЦУ при поддержке сотрудников полиции и не пустили священников и верующих Свято-Николаевской общины Украинской Православной Церкви села Бахтин в их храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ, видео опубликовано на странице храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Фейсбук.

По словам настоятеля храма протоиерея Алексея Рукавицы, с 2019 года община УПЦ в Бахтине отстаивала в суде свое право на Свято-Николаевскую церковь.

Представители церковной общины УПЦ 16 ноября с решениями суда и документами, подтверждающими право на храм, встретились с начальником райотдела полиции Василием Ободовским.

«После того, как мы предоставили все документы на храм нашей религиозной общины, они (представители полиции - ред.) заверили нас, что мы можем войти в храм беспрепятственно, и что никаких противостояний не будет и мы можем спокойно войти и совершать там богослужения», - рассказал отец Алексей.

Утром 18 ноября настоятель с духовенством благочиния приехали в Бахтин на богослужение, полиция не только не прекратила незаконные действия активистов ПЦУ, но и фактически содействовала и руководила церковными рейдерами.

«Когда мы сегодня пришли, увидели много полицейских в экипировке - бронежилетах, наколенниках и налокотниках - они готовились к этому. И, к большому сожалению, полиция действовала против закона, - рассказал благочинный протоиерей Василий Балан. - Сегодня, когда мы приехали, возле храма не было никого. И сразу указания от полиции поступили, чтобы люди, которые принадлежат ПЦУ, шли к дверям храма».

Активисты ПЦУ стали за кордоном полицейских, которые, заявляя об обеспечении правопорядка, не пускали духовенство и верующих УПЦ ко входу в церковь.