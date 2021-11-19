На Виннитчине активисты ПЦУ при содействии полиции не пустили верующих УПЦ в храм

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В Китае нашли нулевого пациента, заразившегося ковидом
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10:03
Билл Гейтс сообщил, когда закончится пандемия
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Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ
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16:49
Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад
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11:49
Польша планирует "радикальное укрепление" армии из-за угрозы Беларуси и России
- 13:15
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Из-за отсутствия топлива в Украине не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ
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11:58
Ахметов прикупил семь кораблей с углем
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14:55
Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за полгода – отчетность
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Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат
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15:18
ООО "Дженерал Коммерс" купило столичный завод "Большевик" на аукционе за 1,429 млрд грн
- 14:00
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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
- 07:47
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