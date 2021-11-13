Священник УПЦ рассказал, как расположить иконы в доме

Молитвенный уголок должен быть посвящен именно молитве
Место для икон должно быть посвящено молитве.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».
«Когда человек молится - он обращается на Восток. Восток это символ и образ света. Это то место, откуда приходят первые лучи зари, которые разгоняют мрак. И в жизни, когда ориентируемся на Восток, видим символ Божественной благодати. На Востоке географически также находится Святая Земля и Иерусалим. Вот здесь соединяются два образа: место, где жил наш Господь Иисус Христос, где Он пострадал и Воскрес, того места, откуда приняли Православную христианскую веру и образ того Востока, который является образом света и рая для нас. Поэтому также принято строить храмы, обращая их на Восток», - объяснил священник.
Он отметил, что точно так же и в своей малой домашней Церкви важно организовать свое молитвенное пространство таким образом, чтобы ориентироваться на Восток.
«Поэтому дома, когда устраиваем молитвенный уголок, в идеале нужно выбрать сторону на Восток и там расположить иконы. Если такой возможности нет, тогда нужно выбрать лучший уголок в комнате, который наиболее может расположить к молитве и молитвенно обращаться перед этими иконами к Богу», - сказал отец Митрофан.
Он отметил, что молитвенный уголок должен быть посвящен именно молитве.
«Рядом с этим местом не должны находиться развлекательные видео-приставки, телевизор или компьютер, которые отвлекают от молитвы. Это должно быть место сугубо посвященное молитве. Есть также такие места, куда просто неуместно вешать образ Спасителя или Божией Матери», - пояснил преподаватель КДАиС.
Иеромонах Митрофан (Божко) привел пример с фотографией дорогого человека, которую хочется разместить там, где это было бы почетно. С таким же трепетом и уважением нужно относиться и к Спасителю или Божией Матери.
«Если икону кладем куда-то себе в карман, чтобы она была близко к нам, то это не должен быть задний карман, потому что этим показываем свое отношение к той личности, которая изображена на иконе», - заключил священник УПЦ.
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