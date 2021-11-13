Войти | Зарегистрироваться
16:42

суббота,
13 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, почему сейчас нет настоящих старцев

13.11.2021 / 14:45
Митрополит Антоний объяснил, почему сейчас нет настоящих старцев
Источник: Центр информации УПЦ
В первые века старчество, действительно, было не редким явлением

Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Некоторые верующие непрестанно ищут духовного наставника, или попросту - старца. Им кажется, что найдется такой праведник - и все их проблемы в одночасье решатся, жизнь наладится.

В первые века старчество, действительно, было не редким явлением. Вспомним раннехристианского подвижника и пустынника преподобного Антония Великого. Святой стремился всю жизнь к отшельничеству, налагал на себя невообразимые для обычного человека обеты пустыннической жизни, но вынужден был прервать свое уединение и вернуться к людям. Многочисленные последователи преследовали его, селились рядом, подражали его образу жизни. И он внял их просьбам и организовал монашескую жизнь отшельников», — сказал митрополит Антоний.

Владыка пояснил, в чем заключалось духовничество тогда. «В полном послушании. Человек не мог, буквально, выпить глотка воды без благословения духовника. Многие ли сегодня готовы к такому послушанию? Ответ очевиден. Нет. Дух вольнодумства и своеволия царит в умах. Каждый лучше знает, что ему нужно и когда. Никто не готов слушать и слушаться», - отметил управделами УПЦ.

«Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев. Старчество - это редкий дар, и ключ к нему - послушание», — заключил митрополит.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 ноября
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.