Верующие УПЦ простились с настоятельницей Львовского Преображенского монастыря

В Киеве в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре отпели отошедшую ко Господу настоятельницу Львовского Спасо-Преображенского монастыря игуменью Гавриилу (Далецкую).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, чин отпевания игуменьи Гавриилы возглавил митрополит Филарет (Кучеров).

Владыке сослужили викарий Киевской епархии архиепископ Яготинский Серафим, руководитель пресс-службы Львовской епархии иеромонах Иов (Ольшанский), духовенство обители.

Заупокойную литию на кладбище Пантелеимоновского монастыря, где и была похоронена игуменья, совершил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Игуменья Гавриила (Далецкая) умерла 9 ноября после продолжительной болезни на 71 году жизни.

Будущая игуменья подвизалась в обители после ее образования в 2003 году. До этого была монахиней студитского униатского монастыря. Присоединилась к Православию в 2002 году после длительного периода переосмысления истории унии и поиска истины, благодаря наставлениям и духовному руководству одного из авторитетнейших старцев Успенской Почаевской лавры схиархимандрита Димитрия (Шевкеника).

В Преображенской обители несла клиросное послушание, была задействована в издательском деле, помощи военному и миссионерскому отделам Львовской епархии УПЦ.

Игуменья Гавриила (Далецкая) управляла Львовским Спасо-Преображенским женским монастырем 6 лет.