В УПЦ считают, что патриарх Варфоломей не хочет видеть проблемы, которые стали последствием томоса

Патриарх Варфоломей не видит и не хочет видеть проблемы, с которыми сталкиваются верующие УПЦ в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью греческому изданию news-politics.com.

«Глава Константинопольского патриархата живет в отношении Украины в каком-то нереальном или, точнее, вымышленном мире. Он уверен, что, предоставив Томос ПЦУ, одним росчерком пера положил конец этому делу. Фактически, глава Фанара не только не смог решить даже прежние проблемы, но и вызвал новые. Причем он их вызвал почти для всех Поместных Церквей, в том числе и Константинопольского патриархата», - отметил епископ Виктор (Коцаба).

Владыка подчеркнул, что действия патриарха Варфоломея свидетельствуют о том, что он не заинтересован в диалоге с миллионами верующих Украинской Православной Церкви.

«На данный момент диалог с патриархом Варфоломеем по «украинским проблемам» просто невозможен. Причем, чем дальше, тем более отодвигается даже перспектива этого диалога. Достаточно вспомнить слова патриарха о том, что его «не волнует» исключение из диптихов РПЦ. Если говорить о Церкви, о Ее единстве, не говоря уже о том, что каждый епископ – образец для подражания для паствы, то слова патриарха Варфоломея - это шок, от которого трудно оправиться. Как можно после этого говорить о верховенстве и примате в Церкви? Такую лексику могут использовать только те, кто знает и чувствует, что они заблудились. Патриарх Варфоломей знает, что проиграл, но никогда не признает этого. Мы хотим с ним диалога, но, к сожалению, он не хочет диалога с нами», - сказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, что слова патриарха Варфоломея и представителей Константинопольского Патриархата о том, что «мы дали вам христианство и цивилизацию» или о том, что епископы УПЦ должны молчать, несмотря на беззаконие Фанара, на самом деле указывает только на одно - нежелание Константинопольского Патриархата признать свою ошибку и попытаться решить ее обычным для Церкви способом».