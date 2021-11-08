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Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет укрепить веру

08.11.2021 / 12:02
Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет укрепить веру
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель рассказал о том, как маленькие шаги помогут на пути к спасению души

Веру укрепляет выполнение заповедей Божьих и искреннее стремление жить духовной жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Если человек живет по заповедям Божиим, то увиденное чудо укрепит его веру. Однако если человек живет по собственным законам, то какое бы знамение ему не было явлено, он все равно не уверует, а найдет тому ложные толкования», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что если человек живет по Священному Писанию, то вера растет и становится знанием.

«Человек уже не просто верит, а пережил на личном опыте, что Бог есть любовь, Бог есть смирение, Бог есть сила, утешение и радость…Человек это знает», - напомнил Блаженнейший.

По его словам, необходимо стремиться к укреплению своей веры собственной жизнью по Божественным заповедям - «чтобы в будущей жизни мы не нуждались в том, дабы за нас кто-то молился и переводил своей молитвой из места мучения в место радости и покоя».

Предстоятель рассказал о том, как маленькие шаги помогут на пути к спасению души.

«Не можешь утром и вечером прочесть все молитвы, прочти, сколько успеваешь. Не можешь простить от сердца обидчика, прости ему хотя бы разумом. Скажи: “Господи, я грешен, я достоин, чтобы меня и обидели, и сказали неласковое слово, я принимаю это с благодарностью”. Не можешь хранить пост по уставу, постись по мере сил. И это будет уже маленький шаг для приготовления себя к блаженной жизни вечной», - посоветовал Митрополит Онуфрий.

Архипастырь пожелал трудиться «над совершенствованием своей веры, чтобы Божье благословение было над нами в нашей земной жизни, и чтобы Господь помиловал нас в жизни вечной».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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