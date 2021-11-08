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В селе Михальча верующие УПЦ 1000 дней совершают молитвенное стояние в храме

08.11.2021 / 13:05
В селе Михальча верующие УПЦ 1000 дней совершают молитвенное стояние в храме
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие сравнили ситуацию с попытками захватить храм с обновленческим расколом

На Буковине в селе Михальча верующие Украинской Православной Церкви 1000 дней совершают круглосуточное молитвенное стояние за право молиться в своем храме после попыток захвата активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, молитвенное стояние за храм началось в день Собора новомучеников и исповедников земли Русской.

«За эти 1000 дней верующие УПЦ в селе Михальча пережили насмешки и мат со стороны ПЦУ, давление на работе, игнорирование судей и представителей власти, палки, распыление слезоточивого газа, оскорбления своих детей и т.д. Их многовековой храм тоже пережил упреки со стороны обновленцев ПЦУ, но эти 1000 дней принесли хорошие плоды религиозной общине: верующие стали ближе друг к другу, дружелюбнее, словно одно сердце, больше любили свой храм, больше ценят своих предков, сохранивших и передавших им храм, и привил любовь к храму и к Богу», - отметили в епархии.

Верующие сравнили ситуацию с попытками захватить храм с обновленческим расколом.

«Верующие УПЦ села Михальча приняли подвиг своих предков и второй год хранят чистоту веры от обновленцев (ПЦУ), которые больше похожи на государственный проект, чем на религиозную организацию и от власти, которая игнорирует беспредел сторонников ПЦУ. Такие обновления были сто лет назад и появились с приходом советской власти и поддержаны новой властью; они также соблазняли людей предать каноническую церковь. Обновленцев не преследовала власть, в них не стреляли, не отправляли в Сибирь и тюрьмы, как поступали с истинно верующими. Но со временем обновленчество как проект против канонической церкви для советской власти стало неинтересно и их количество снизилось до минимума. Обновленцев сто лет назад также поддерживал Константинопольский патриархат и не опроверг их «церковные реформы», стоит задуматься, какие цели преследует Константинопольская патриархия», - напомнили в Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщалось ранее, активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ в селе Михальча более двух лет. В 2019 году сторонники ПЦУ тараном выломали старинные двери храма; в 2020 году более сотни завезенных молодых людей в масках с палками и слезоточивым газом, кастетами и другими орудиями, топором разломали двери притвора.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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