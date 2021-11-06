Епископ УПЦ рассказал, является ли вакцина началом апокалипсиса

Когда соглашаемся сделать прививку, это совсем не значит, что соглашаемся предать нашу веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал на своем Ютуб-канале отвечая на вопрос, является ли принятие вакцины отречением от Христа.

«Сейчас в Сети гуляет целый ряд конспирологических версий о том, что все было просчитано наперед. Спорить или соглашаться тяжело, потому что еще никто не разоблачил очередного заговора группы злоумышленников против человечества. Тем более, что на самом деле этот заговор существует со времен, когда сатана провозгласил войну Богу и Его творению, а грех стал неотъемлемой составляющей нашего бытия. Вот только почему мы так часто выбираем именно грех, когда оказываемся на очередном жизненном перекрестке? Возможно потому, что за вселенским заговором темных сил не замечаем собственного зла, порожденного неисцеленными страстями и эгоизмом», – сказал иерарх

Владыка отметил, что вряд ли найти ответ на вопрос о том, кто и зачем придумал пандемию. «Однако, если уж такова реальность попущена человечеству, нужно научиться реагировать на нее, как подобает христианам», – добавил он.

«Вопрос вакцинации лежит вне компетенции Церкви. Каждый должен выяснить его прежде всего со своим семейным врачом, а тогда принимать решение лично и добровольно», – сказал епископ.

Иерарх УПЦ подчеркнул, что отлучить от Христа без сознательного согласия человека невозможно. «Когда соглашаемся сделать прививку, это совсем не значит, что мы соглашаемся предать нашу веру», – отметил он.

«Да, против Христа и Его правды идет целеустремленная война – но она длится уже две тысячи лет. Да, все происходящее можно назвать генеральной репетицией апокалипсиса – но это еще не он сам. Потому что никто не посягает на наше право исповедовать веру в Воскресшего Спасителя мира, брать участие в соборной молитве и таинствах Церкви.

Вместе с этим, никто не отменял реальность пандемии. И сегодня прививка – это попытка приостановить траурный триумф коронавируса, который ежедневно забирает тысячи человеческих жизней», – сказал епископ Виктор.