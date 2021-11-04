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Лавра не горит, возгорание ликвидировано, ничего не сгорело - Митрополит Павел

04.11.2021 / 18:15
Лавра не горит, возгорание ликвидировано, ничего не сгорело - Митрополит Павел
Источник: Центр информации УПЦ
Очень признательны тем, кто искренне переживает за нашу общую святыню

При пожаре в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры ничего не сгорело, но корпус необходимо привести в порядок, находящийся рядом храм также не пострадал.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя возгорание, которое произошло сегодня в 68-м корпусе Киево-Печерской лавры.

«Неизвестно каким образом, по невыясненным пока обстоятельствам, сегодня в нашей обители загорелась вытяжка в помещении, где писались иконы. Слава Богу, из находящегося внутри ничего не пострадало, кроме сгоревшей вытяжки. Мы очень благодарны нашим службам по чрезвычайным ситуациям и полиции за скорое прибытие и оперативную работу по ликвидации очага», - сказал митрополит Павел.

Также владыка сообщил, что при пожаре пострадали два человека.

«Один из них - насельник монастыря инок Соломон, который хотел снять оконную решетку, но сорвался, потеряв сознание. Его скорая помощь сразу отвезла в больницу. Да поможет пострадавшим Господь руками медицинских работников, о которых мы ежедневно возносим молитвы за богослужением», - сказал наместник Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел отметил, что иконы, которые находились в мастерской, уцелели и лишь покрылись легкой копотью, и попросил молитв за обитель.

«Очень признательны тем, кто искренне переживает за нашу общую святыню. Прошу у всех молитв, чтобы Господь и далее хранил нашу обитель и помогал нам во всех обстоятельствах. Просим Его милостей, и да дарует Он нам всем доброго здоровья и спасения!», - обратился владыка.

 Как сообщили ГСЧС, сегодня на территории Киево-Печерской лавры в 68-м корпусе в 13.45 начался пожар. В 14.45 пожар был ликвидирован. В тушении пожара участвовали 55 спасателей и 13 единиц техники.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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