Священник УПЦ рассказал о семи смертных грехах

Любой грех несет угрозу и требует покаяние, и любой грех может быть прощен Богом
Смертным является тот грех, который остался нераскаянным.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».
«Первый смертный грех – это гордыня. Гордость – самодовольное восхищение собственными достоинствами подленными или мнимыми. Овладев человеком, она отсекает его сначала от людей мало знакомых, потом от родных и друзей и, наконец, от самого Бога. Никто не нужен гордому, даже восторг окружающих его не интересует и только в себе самом он видит источник собственного счастья. Но, как и любой грех, гордость не приносит истинной радости. Внутреннее противостояние всему и всем иссушает душу гордого человека», – рассказал он.
Отец Андрей рассказал о втором смертном грехе – это зависть, такое расположение человеческого сердца становится стартовой площадкой для самых страшных преступлений, а также бесчисленного множества больших и мелких пакостей, какие люди делают только для того, чтобы другому человеку стало плохо или хотя бы перестало быть хорошо.
«Но даже если и не вырвется этот зверь наружу в виде преступления или конкретного поступка, то завистнику от этого легче не будет, ведь таким страшным мироощущением он просто преждевременно загонит себя в могилу, но даже смерть не прекратит его страданий. Потому что, после смерти зависть будет терзать его душу с еще большей силой, но уже без малейшей надежды на ее утоление», - пояснил он.
Третим смертным грехом священник назвал чревоугодие, которое создает рабство собственному желудку. «Оно может проявлять себя не только в безумном обжорстве за праздничным столом, но и в кулинарной разборчивости. В тонком различении оттенков вкуса предпочтений изысканных блюд простой пищи. С точки зрения культуры между грубым обжорой и утонченным гурманом пропасть, но оба они рабы своего пищевого поведения. И для того и для другого еда перестала быть средством поддержания жизни тела, превратившись в желаемую цель жизни души», - резюмировал он.
Четвертый смертный грех - грех блуда, включает в себя все проявления активности человека, вопреки естественному способу их осуществления в браке.
«Безпорядочная половая жизнь, супружеские измены, всевозможные извращения - все это различные виды проявления блудной страсти в человеке. Истоки ее лежат в сфере ума и воображения. Поэтому блуду Церковь относит и непристойные мечтания, просмотр порнографических и эротических материалов, рассказывание и слушание похабных анектодов и шуток, все то, что способно возбудить в человеке фантазии на сексуальную тему, из которых потом выростают грехи блуда», - сказал священник.
«Человек в гневе страшен. А между тем, гнев - свойство человеческой души, вложенной в нее Богом, для отвержения всего греховного и неподобающего. Этот полезный гнев был извращен в человеке грехом и превратился в гнев на ближних людей, порой по самым ничтожным поводам. Обиды другим людям, ругань, оскорбления, крики, драки, убийства - все это дела неправедного гнева», - рассказал священник.
Следующим грехом протоиерей Андрей Кобылецкий назвал алчность и корыстолюбие. «Иногда считают, что этим духовным недугом могут страдать исключительно богаты люди, уже обладающие богатством и стремящиеся его преумножить. Однако человек среднего достатка и малоимущий и совершенно нищий - все подвержены этой страсти, поскольку заключается она не в обладании вещами, материальными благами и богатством, а в болезненном и непреодолимом желании ими обладать», - отмечает клирик столичного храма.
«Унынием принято считать общее расслабление душевных и телесных сил, соединенных с крайним пессимизмом. Но важно понимать, что в человеке возникает в следствии глубокой рассогласованности и способности его души, ревностности, эмоционально окрашенного стремления к действию и воли. В обычном состоянии воля определяет для человека цель его устремлений, а ревностность является мотором, который позволяет двигаться к ней, преодолевая трудности. При унынии человек напрявляет ревностность на свое нынешнее, далекое от поставленной цели состояние, а воля оставшись без двигателя превращается в постоянный источник тоски о незбывшихся планах. Эти две силы унывающего человека вместо движения к цели тянут его душу в разные стороны, доводя ее до полного изнемождения. Такая рассогласованность является результатом отпадения человека от Бога, трагическое следствие попытки устремить все силы своей души к земным вещам и радостям, в то время как даны они нам были для устремления к радостям небесным», - сказал священник о последнем седьмом грехе.
В завершении отец Андрей напомнил об условности списка смертных грехов в православии, и добавил, что «любой грех несет угрозу и требует покаяние, и любой грех может быть прощен Богом».
«Смертным является тот грех, который остался нераскаянным. Господь примет и простит кающагося грешника. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Диавол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в Церковь, исповедующимся, причащающимся». В Таинствах исповеди и причастия Бог дает человеку силы для борьбы со страстями. Господь Всемилостивый и Его милосердие безгранично. У Него нет задачи непременно наказать человека за малейшее отступления от буквы закона», - заключил протоиерей Андрей Кобылецкий.
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