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Митрополит УПЦ рассказал, что такое грех и почему нужно с ним бороться

13.11.2021 / 18:30
Митрополит УПЦ рассказал, что такое грех и почему нужно с ним бороться
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука пожелал всем жить по заповедям Божьим и считать главным любовь

Бороться со злом можно только стойкостью против зла, вытравливанием его из себя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Так устроена жизнь, что она вся состоит из борьбы. А если не из борьбы непосредственно, то уж из призывов к ней. Человек борется с природой, со стихийными бедствиями, с изменениями климата. Борется за свои свободы и права, борется против политической и социальной несправедливости. Борется за своё место под солнцем. Такова наша природа — всегда быть чем–то недовольными, против чего–то выступать. А раз так, то нужно пойти на опережение и предложить человеку то, от чего он не сможет отказаться, что для него слаще всего, — грех. Вот чем озабочен этот мир. А наша задача, наш долг — вести борьбу с грехом», — сказал митрополит Лука.

Он отметил, что необходимо вести борьбу с попытками мира подменить Божественную мораль и христианские ценности системой светских ценностей. «Которые, хоть и выглядят, как торжество свобод, на самом деле лишь порабощают человека. Грех не делает человека свободным. Как легче всего управлять обществом? Сначала дать ему то, что оно любит, то, без чего оно не может обойтись, а потом это отобрать, или начать дозировать. И общество становится управляемым, не способным от этого отказаться», — пояснил архиерей.

По словам владыки, сегодня одним из самых распространенных грехов является грех гордыни.

«Этот грех особенно активно культивируется в современном человеке. Ему кажется, что он всё может и ему всё дозволено. Неудивительно, ведь когда Бога нет, то приходит уверенность, что всё дозволено. Человеку, который не борется с грехом гордыни, дьяволу легко нашептывать такие богопротивные мысли. От них и чувства становятся мерзкими и злыми. А значит, и поступки», — считает иерарх УПЦ.

Митрополит Лука пожелал всем жить по заповедям Божьим и считать главным любовь.

«Видим, сколько агрессии и ненависти в этом мире. Должны ли что–то противопоставить этому? Конечно же, должны. Но бороться со злом можно только нашей неподверженностью злу. Если зло рождает в душе злобу и ненависть, раздражение, ропот и недовольство, значит, нет в нас любви, нет веры. Бороться со злом можно только стойкостью против зла, вытравливанием его из себя», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Лука, грех
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