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В УПЦ опубликовали рекомендации для священников во время пандемии

02.11.2021 / 14:30
В УПЦ опубликовали рекомендации для священников во время пандемии
Источник: Центр информации УПЦ
Документы подготовлены Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений

В Украинской Православной Церкви напомнили священнослужителям о рекомендациях относительно служения и обеспечения безопасности во время распространения коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, документы подготовлены Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений.

Отдел опубликовал рекомендации для священнослужителей относительно причащения больных коронавирусной инфекцией, в которых информирует о правилах совершения Таинств исповеди, причастия и соборования над людьми, инфицированными COVID-19, в условиях стационара и на дому;

рекомендации для священнослужителей относительно свершения похорон над человеком, болевшим коронавирусной инфекцией.

В документе указаны правила организации похорон, обращения с телами умерших, облачения почивших священнослужителей и монахов, о порядке совершения чина погребения, а также о пребывании возле гроба с телом умершего.

Рекомендации для наместников/игумений монастырей, при наличии в монастыре инфицированных коронавирусом CОVID-19, где даны указания по организации жизни внутри обителей во время карантина.

Для монастырей также разработаны: план противоэпидемических мероприятий в монастыре при обнаружении среди насельников больного ОРВИ и/или коронавирусной инфекцией;

требования к монастырскому изолятору во время эпидемии коронавируса COVID-19.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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