В крови Полякова, кроме метадона, нашли димедрол – МВД

Об этом заявил Енин в эфире на hromadske

Прямой язык Енина: "Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества.

Детали Енин уточнил, что просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому силовики уверены, что его купили не в официальной аптечной сети.

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Полякова, однако и не исключают такую ​​версию.

Напомним, парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

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