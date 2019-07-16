Неуловимый Джо украинского пошиба: посадят ли в итоге нардепа Полякова?

Есть политики, основным талантом которых являются не ум, не красноречие или юридическая просвещенность, а умение петлять, рыбкой уходя на дно от правосудия. Одним из таких непотопляемых политиков является Максим Поляков, которого Генпрокуратура ловила и даже поймала, но вот посадить, увы, пока не смогла. Теперь же совершенно незаконопослушный гражданин Поляков снова рвется под купол Верховной Рады и даже имеет некоторые шансы обзавестись свеженьким депутатским мандатом. Все благодаря, в первую очередь, забывчивости части населения, которая о проделках своих избранников до следующих выборов и не вспомнит. В во-вторых же, стоит сказать спасибо поддержке Арсения Яценюка, который в новую Раду сам не попадает, но своих ставленников спонсирует и пытается продвинуть в депутаты. Не теряет Арсений Петрович надежды получить свое лобби в парламенте, пусть даже состоящее сплошь из людей с запятнанной репутацией.

Хлебная афера

Максим Анатольевич в большую политику сходил сперва по-малому – с поста заместителя мэра Умани, где проработал полтора года. Фигурант нашего расследования никогда не любил работать на одну зарплату и предпочитал азартно охотиться за звонкой монетой, частенько манкируя законом.

Уже на первой своей государственной должности Поляков прославился коррупционным скандалом. Так руководитель компании «Уманьхлеб» Александра Бевз прямо на заседании городского совета обвинила его в попытке рейдерского захвата предприятия. По ее словам, депутат, злоупотребляя доверием, выманил акции на сумму в сто пятьдесят тысяч гривен.

В собственности предприимчивого Максима оказались 13% акций актива предприятия, которые ему якобы подарили. Поляков передал свои акции другому миноритарию, который использовал ценные бумаги для рейдерского захвата актива. Уманская прокуратура открыла уголовное производство по факту мошенничества, и Поляков оказался главным подозреваемым. Суд определил в качестве меры пресечения содержание под стражей, но Максим Анатольевич тут же сбежал и был объявлен во всеукраинский розыск. Позднее, по свидетельству очевидцев, он занес известную сумму в местную прокуратуру, и та закрыла дело. Правда, в конечном итоге им заинтересовалась Генеральная прокуратура и затребовала материалы в центральный аппарат ГПУ. Не успела – к тому моменту Поляков как щитом прикрылся депутатским мандатом, и привлечь его к ответственности не вышло.

Юный предприниматель сразу понял, что лучший способ избежать любой ответственности перед законом – затеряться среди 450 народных избранников на Грушевского. Сперва Поляков признался в любви Юлии Тимошенко и в составе ВО «Батькивщина» въехал в кресло городского совета. Но когда запахло жареным, нашел «крышу» поинтереснее и сменил политическую партию на «Народный фронт». Арсений Петрович тогда как раз был на коне, а Юлия Владимировна – на инвалидной коляске, потому Поляков составил более выгодную партию. Деньги и наглость у кандидата водились, и номер в списке НФ ему достался проходной, тридцать девятый. В Раде Максим Поляков стал членом Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Политик входит в состав групп по межпарламентским связям с Бахрейном, Алжиром, Норвегией, Эфиопией, Израилем, Китаем и Японией. Он также входит в межфракционные объединения: «Депутатская группа дружбы Украина-государство Израиль», «За духовность, нравственность и здоровье Украины», «Привлечение и защита инвестиций». Но все это сущая формальность, ведь по факту Поляков является прогульщиком года и в Раду ходить не любит. Из 520 пленарных заседаний Максим Поляков пропустил 325.

А за «Стеной» стена…

Очевидно, он был занят гораздо более интересными вещами. Довольно быстро Поляков сумел стать правой рукой Арсения Яценюка и принимал активное участие в его многочисленных махинациях. Так, он был одним из основных адептов скандального проекта «Стена». Помните еще историю про фортификационное сооружение из сетки-рабицы и лопатой выкопанного рва на границе с Россией, на который Арсений Петрович щедрой рукой выделил много-много миллиардов? Вот одним из инициаторов этого проекта и был Максим Анатольевич.

В итоге мега-сооружение стало источником коррупции поистине всеукраинского масштаба. Заработали на нем по всей вертикали, начиная с Кабмина, заканчивая мелкими чинушами на местах. Буквально месяц назад в сети почти незамеченной промелькнула новость о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в суд по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе. Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Отмечается, что обвинение по факту растраты госсредств предъявлено трем должностным лицам Государственной пограничной службы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. Всего на скамью подсудимых сядут восемь человек.

Следствие установило, что должностные лица при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности повлекли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

И это, как вы понимаете, только верхушка айсберга. Сколько сотен миллионов просыпались мимо бюджета на одном только этом проекте на самом деле – наверняка мы не узнаем точно.

Характерно, что Арсений Яценюк от скандала с воровством на «Стене» решительно открестился. Сказал, что должны сесть те, кто воровал, а его руки ничего не крали. Сказал откуда-то из очередной заграницы, в которой отсиживается который год. Арсений Петрович уже понял, что после его бурной деятельности на премьерском посту, которую рядовые украинцы оценили по достоинству пустотой карманов и рванувшими в космос тарифами, баллотироваться в этом году в Раду ему не стоит. А вот его друг и почти заместитель Максим Поляков умудрился опять пропетлять, откреститься от помощи в реформах Яценюка и явить свой ясный лик на билбордах 101-м округа.

Янтарные берега

Округ, кстати, народный избранник в этот раз сменил. На тот, где граждане пока не знакомы с его рейдерскими захватами и прочими играми с законом. Где, возможно, удастся снова втереться в доверие к населению и протиснуться бочком в благословенное здание на Грушевского. Здесь еще не все знают, что депутатский мандат нужен Полякову с одной целью – заблокировать продвижение уголовных дел, возбужденных против него. Ведь проблемы с законом не закончились на хлебном рейдерстве в Умани. В 2017 году Максим Анатольевич сильно прокололся на «янтарном деле».

Сотрудники Антикоррупционного бюро задержали охранника товарища Полякова – Борислава Розенблата с 200 тысячами долларов в карманах. Деньги предназначались Полякову и Розенблату от иностранной компании, что занимается выработкой янтаря. Компания была заинтересована в изменениях в украинском законодательстве, касающемся добычи янтаря. За это депутатам и занесли взятку.

По представлению Генеральной прокуратуры Рада проголосовала за то, чтобы с их коллег, замешанных в «янтарном деле», сняли депутатскую неприкосновенность. Но задержания и ареста ГПУ не добилась.

Суд обязал Полякова носить электронный браслет и жить в Киеве и Умани – никаких Мальдив. Только через два месяца с пятой попытки Антикоррупционное бюро смогло надеть на подозреваемого браслет.

НАБУ позже рассказало о деталях дела и об участии в нем ставшей знаменитой «агента Екатерины». Она как якобы представитель компании в Арабских Эмиратах хотела инвестировать в Украину с целью осуществления добычи янтаря и дальнейшего его экспорта – и депутаты вышли на нее сами. Инициатором, по данным НАБУ, был Максим Поляков, который привлек к делу Розенблата. Они сообщили, что за деньги смогли бы организовать процесс принятия законопроектов для того, чтобы иностранная компания смогла работать в Украине, поскольку нардепы имеют влияние и связи.

В итоге агент Екатерина восемь раз передавала нардепам деньги на общую сумму более 300 тысяч долларов.

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Поляков обратился к Розенблату потому, что последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря.

«За выгоду Розенблат и Поляков внесли правки в законопроекты. Это правки по уменьшению ренты за добычу янтаря», - пояснил Холодницкий.

В САП также отмечают, что «сторона защиты всячески старалась избегать вручения обвинительных актов, в связи с чем прокуроры и детективы вынуждены были вручать их по месту жительства подозреваемых». В Бюро обвиняют защиту в затягивании процесса, подчеркивая, что вызовы осуществлялись заблаговременно по почте, телефоном, sms-сообщениями и различными мессенджерами.

«Показательно, что в заблаговременно определенные дни вызова все подозреваемые или внезапно заболели, или же у их защитников возникли неотложные судебные процессы. Депутаты же предпочитали выступления президента Украины в Верховной Раде Украины, хотя после указанного выступления было еще достаточно времени для того, чтобы прибыть к прокурору», – отмечает прокуратура.

В ведомстве утверждают, что Розенблат и Поляков отказались получать обвинительный акт, а последний еще и повестку о вызове, «мотивируя это тем, что дело до суда не дойдет».

По сути, не так уж нардепы неправы. Дело до суда идет с таким скрипом, что рискует не дойти вовсе. Розенблат уже дает одну за другой пресс-конференции, в которых представляет себя едва ли не главным в Украине защитником недр, а Поляков в многочисленных проплаченных интервью представляет себя невинно гонимым защитником бедных и обездоленных.

Немного портит ему репутацию гонимого супруга – Маргарита Полякова. Раньше она работала секретаршей Максима, а потом перешла в статус жены, отметив знаменательное событие увеличением груди и губ. Пока супруг борется за место под куполом Рады и пытается предстать перед избирателем человеком из народа, супруга постит многочисленные фотографии с дорогущего курорта на Мальдивах. Недельный отдых там обойдется примерно в 53 минимальные зарплаты простого украинца.

При этом формально Поляков и правда близок к народу. Денег на счетах, если верить декларации, у него нет. Наличными лежит несчастных 250 тысяч долларов на черный день, а жена вообще безработная. Еще и малолетний сын на руках. Поэтому Поляков без зазрения совести берет денежную помощь у государства. По данным общественного движения «Честно», Максим Поляков, имея квартиру в Киеве, получает из бюджета 240 000 гривен в год в качестве компенсации за аренду недвижимости в столице. Народный депутат оформил квартиру на свою сестру, но пользуется апартаментами сам.

Очевидно, с совестью у нашего кандидата не очень. Зато изворотливости хватит на пятерых. Остается надеяться, что рано или поздно прокуратуре достанет сил, а Раде – политической воли, и фигурант многочисленных уголовных дел получит не депутатский мандат, а тюремный срок.

Савелий Мотанка, ForUm