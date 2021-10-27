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Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету

27.10.2021 / 16:30
Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету
Источник: patriarchia.ru
Патриарх напомнил об одной из миссий Церкви в мире – совершать установленные Спасителем Таинства

В некоторых областях церковной жизни инновации уместны, однако практика участия в богослужении онлайн ненормальна и вызвана исключительностью нынешних условий.

Об этом Святейший Патриарх Кирилл сказал в интервью журналу «Forbes France», сообщает patriarchia.ru.

Как пояснил Святейший, Русская Православная Церковь проводила трансляции богослужений в самые тяжелые дни карантинных ограничений, когда двери храмов были закрыты, и люди могли молиться хотя бы у экранов своих компьютеров и телевизоров. Однако подобное положение Предстоятель назвал ненормальным и отметил, что верующие вернулись к личному присутствию на службах, как только появилась такая возможность.

Он напомнил об одной из миссий Церкви в мире – совершать установленные Спасителем Таинства.

«Для нас «виртуальная церковь» – это суррогат, который не может вместить всей полноты человеческого и богообщения, как не может вкусовая добавка заменить подлинный вкус продукта», – сказал Патриарх Кирилл.

Вместе с тем, по его мнению, в других областях христианской жизни и служения инновации могут быть вполне уместны.

«Церковь всегда охотно использовала новые технологии в области книгопечатания или архитектуры, и сегодня использует электронные технологии для проповеди слова Божия, активнейшим образом развивается сообщество священников-блогеров, создаются и мобильные приложения миссионерской направленности», – привел примеры Предстоятель РПЦ.

Он также рассказал, что в период локдауна получило большое распространение движение «Поддержи свой храм» – не имея возможности быть в церкви, прихожане присылали пожертвования через интернет.

Патриарх Кирилл, богослужение
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