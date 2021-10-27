На следующей неделе в Раде будет минимум четыре кадровых вопроса - Арахамия

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в эфире телеканала "Україна 24".

"На следующей пленарной неделе будет как минимум четыре кадровых вопроса", - сказал парламентарий.

Арахамия проинформировал, что народные депутаты будут точно рассматривать вопросы увольнения министра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра обороны Андрея Тарана. Другие кадровые изменения руководитель фракции "СН" отказался комментировать. В то же время он отметил, что они не будут касаться министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра социальной политики Марины Лазебной.

Напомним, 19 октября 2021 года в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление об освобождении от должности министра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. 20 октября народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин подтвердил распространяющуюся в СМИ информацию о том, что он является одним из кандидатов, которого могут назначить на должность министра защиты окружающей природной среды и природных ресурсов. Он также добавил, что из СМИ узнал о том, что его вероятными конкурентами в борьбе за должность министра могут быть действующий глава Черкасской ОГА Александр Скичко, а также бывший глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

22 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны, Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на этот пост.

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