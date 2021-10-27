Кулеба опроверг информацию о том, что Нуланд обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - написал Кулеба в Twitter 26 октября, отвечая на вопросы пользователей. Источник