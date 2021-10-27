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Кулеба опроверг информацию о том, что Нуланд обсуждала в Москве предоставление Украиной особого статуса ОРДЛО

27.10.2021 / 13:52
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

"Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - написал Кулеба в Twitter 26 октября, отвечая на вопросы пользователей.

Источник

ОРДЛО, Кулеба, Нуланд
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