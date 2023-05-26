Войти | Зарегистрироваться
01:54

воскресенье,
28 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Нуланд: Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку

26.05.2023 / 14:21
Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може сподіватись на "більш чітке" висловлювання "того, що ми вже казали".

Про це Нуланд сказала під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, повідомляє "Європейська правда".

Нуланд відповідала на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вона запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно", – сказала вона.

"Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною", – додала Нуланд.

Нуланд
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 мая
26 мая
25 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.