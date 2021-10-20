Войти | Зарегистрироваться
12:07

среда,
20 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

20.10.2021 / 11:18
Народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом свидетельствует заявление фракции, которое зачитал на заседании 19 октября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Прямая речь: "Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Буймистер Людмилу Анатольевну".

Напомним,  В понедельник 18 октября на своем заседании "слуги народа" решили инициировать процедуру изгнания нардепа Людмилы Буймистер из состава фракции. Буймистер в Трускавце наградили премией "Красная кнопка года" - за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

23 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Буймистер за него тоже не голосовала.

Во вторник 19 октября в середине фракции "Слуга народа" собирали подписи за исключение Буймистер из своего состава.

Источник

Слуга народа, Буймистер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 октября
19 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.