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Рада приняла во втором чтении закон о НБУ

20.10.2021 / 10:47
Верховная Рада приняла во втором и в целом чтении законопроект №5850 о Национальном банке Украины (НБУ), необходимый для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект на заседании 19 октября поддержали 255 депутата.

Как указывается в пояснительной записке, законопроектом №5850 предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.

Кроме того, проект закона предлагает урегулировать вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. Предлагается предоставить НБУ право проводить проверки по таким направлениям: организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

Источник

НБУ, ВР
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